Dinleniyorum ama hala yorgunum diyorsanız: Bu belirtiler ciddi hastalığın habercisi olabilir!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sena Arıcı, dinlenmeyle geçmeyen yorgunluğun olası bir sağlık sorununun işareti olabileceğine dair önemli bir uyarıda bulundu. Dr. Arıcı, modern hayatın hızlı temposu, uyku düzenindeki aksaklıklar ve stresin genellikle halsizlik ile yorgunluğa neden olabileceğini belirtirken, buna rağmen dinlenmeyle hafiflemeden uzun süre devam eden ve kronikleşen yorgunluk durumlarının ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini vurguladı.

Ayrıca, halsizlik ve yorgunluğun bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir sorun olduğunu dile getiren Arıcı, bu şikâyetlerin altında yatan nedenlerin mutlaka detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“NEFES EGZERSİZLERİ VE MEDİTASYON STRES SEVİYESİNİ AZALATABİLİR”

Uyku hijyenine dikkat ederek, düzenli ve yeterli uyku alma ihtiyacının altını çizen Dr. Arıcı "Meditasyon, nefes egzersizleri ve sosyal destek, stresin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu değişiklikleri uygulayın. Buna rağmen geçmeyen yorgunluk ve halsizlik durumunda bir uzmana başvurun. Erken teşhis ve tedavi, yaşam kalitesini artırmak için kritik öneme sahiptir" şeklinde konuştu.

“BAZI DURUMLARDA KRONİK HALE GELEBİLİR”

Dr. Arıcı "Halsizlik kasların güçsüzlüğü ve genel bir bitkinlik hissiyle kendini gösterir. Genelde fiziksel aktiviteleri yapmakta zorlanmaya neden olur. Yorgunluk ise fiziksel, zihinsel veya duygusal tükenmişlik hissidir. Genellikle uyku, dinlenme veya rahatlama ile düzelebilir. Ancak bazı durumlarda kronik hale gelebilir" dedi.

“dinlenmeyle geçmeyen yorgunluk: kalp ve tiroit hastalıklarına işaret ediyor olabilir”

Dinlenmeyle geçmeyen halsizlik ve yorgunluğun pek çok hastalığın habercisi olduğuna değinen Dr. Arıcı "Anemi yani kansızlık bu hastalıklardan biridir. Vücuttaki oksijen taşıma kapasitesinin azalması, sürekli yorgunluğa yol açabilir. Özellikle demir eksikliği anemisi, kadınlarda yaygın olarak görülen bir durumdur. Troid hastalıkları, örneğin tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi) enerji kaybına, fazla çalışması (hipertiroidi) ise sinirlilik ve fiziksel tükenmişliğe neden olabilir. Kronik Yorgunluk Sendromu (KYS) dediğimiz bu durumun sebebi tam olarak bilinmez. En az altı ay süren ve dinlenmeyle geçmeyen yoğun yorgunluk şeklinde ortaya çıkar" dedi.

DİYABET, BÖBREK VE KARACİĞER HASTALIKLARIDA YORGUNLUK BELİRTİSİDİR

Diyabet, böbrek ve karaciğer hastalıkları gibi metabolik rahatsızlıkların da halsizlik ve yorgunluk belirtileri gösterebileceğini ifade eden Dr. Arıcı kalp yetmezliği veya damar tıkanıklıklarının, yetersiz kan dolaşımı nedeniyle enerji seviyelerini düşürebileceğini anlattı. Arıcı, depresyon, anksiyete ve stres gibi psikolojik sorunlar ile uyku apnesi ve kronik uykusuzluk gibi uyku sorunlarının da fiziksel ve zihinsel enerjiyi tüketerek kronik yorgunluk hissine yol açabileceğini sözlerine ekledi.

"GÖĞÜS AĞRISI VEYA BAŞ DÖNMESİ DEVAM EDİYORSA DOKTORA BAŞVURUN"

Dr. Arıcı "Şikâyetler iki haftadan uzun süredir devam ediyorsa, dinlenmeye rağmen yorgunluk hissi geçmiyorsa, günlük aktivitelerinizi yapmanıza engel oluyorsa, ateş, kilo kaybı, nefes darlığı, göğüs ağrısı veya baş dönmesi gibi ek belirtiler eşlik ediyorsa, ruh hali değişiklikleri, odaklanma güçlüğü ve hafıza problemleri yaşanıyorsa" mutlaka doktora başvurulmasını tavsiye etti.

“VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİNİN YORGUNLUĞUN EN YAYGIN BELİRTİSİ”

Yaşam tarzı değişikliklerinin bazen şikayetleri azaltabileceğini aktaran Dr. Arıcı öncelikle dengeli beslenmenin faydalarını anlatarak vitamin ve mineral eksikliklerinin yorgunluğun en yaygın nedenlerinden biri olduğunu; dengeli bir diyet ile bu eksikliklerin önüne geçilebileceğini dile getirdi. Arıcı, hafif tempolu yürüyüşler veya yoga gibi egzersizlerin düzenli yapılması halinde, enerji seviyelerini artırabileceğini vurguladı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır