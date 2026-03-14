Dip seviyeyi gören Türkmenli Barajı'ndaki doluluk yüzde 11'e yükseldi

Tekirdağ'da içme suyunun karşılandığı Türkmenli Barajı, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle geçen yıl kasım ayında dip seviyeyi gördü. Ölü hacme düşen barajda su eksi 3 seviyelerine gerilerken; son yağışlar sonrası doluluk yüzde 11'e yükseldi. Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, su seviyesinin yükselmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Bozkurter, "Türkmenli Göleti'mizin yüzde 1’ler seviyesinde olan suyu yüzde 11’lere çıktı. Tabii bu bizim için sevindirici. Bir yandan tabii şöyle bir gerçek var; bu hem evdeki kullanım suyu hem içme suyu hem de tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimizin tarlalara vereceği, hayvanlarına vereceği suya tabii tekabül etmiyor maalesef. Bizim buradaki inşallah arzumuz, bu yağmurlar devam eder yüzde 25, yüzde 30 seviyesine gelirse rahat bir yaz geçiririz diye ümit ediyorum" dedi.

'İSTANBUL'DAN SU TAŞIMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK'

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Gümüşyaka Mahallesi’nden bölgeye su taşınmasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bozkurter, "Büyükşehir belediyemizle olan görüşmelerimiz devam ediyor. Gümüşyaka’dan su taşıma ihtimali çok yüksek. Kuyular kazıldı, alt yapıya başlanacak. Bunlar biraz zaman alacak. Geçen sene biliyorsunuz; çok ciddi bir susuzluk yaşadık Marmaraereğlisi’nde. Çünkü bunun sebebi de 35 bin ikamete karşılık 350 bin yazlıkçı nüfusunun yaşamasıydı. Özellikle de 3 tane bayram atlattık. Gene keza aynıları olacak, hava çok sıcak, hiçbir yağmur yağmadı. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yurttaşlarımızdan biraz daha sabır, metanet ve kendilerinden özür diliyoruz ama dünya genelinde küresel susuzluk var. Bunun için Marmaraereğlisi Belediyesi tüm birleşenleriyle mücadele etmeye çalışıyor, elinde kısıtlı imkanlara rağmen vatandaşın yanında olmak istiyor. Hatta bazen geçtiğimiz sene ciddi mağduriyetlere karşı biz, vatandaşımızın evine traktörle su götürür hale geldik. Umarım bunları bu sene yaşamayız. Vatandaşlardan da istirhamımız; su tüketimini lütfen bilinçli yapsınlar, arabayı az yıkasınlar, bahçelerini az sulasınlar. Temel ihtiyaç olan yaşamsal suyumuzun temel ihtiyaç olarak kullanılmasına vesile olsunlar" diye konuştu.

'İNŞALLAH YAĞIŞLARIMIZ DEVAM EDER'

Bölgede ceviz üretimi yapan Yalçın Ertaş da "Son yağan yağmurlardan dolayı çok mutluyuz. Ben bölgede ceviz yetiştiricisiyim. Geçen yıl kurak gitmesinden dolayı verim eksikliğimiz oldu. Ama 2026 yılında yağışların düşmesiyle beraber sevindik, mutlu olduk. İnşallah yağışlarımız devam eder ve barajımız dolar, çiftçimiz de ürünün rahatlıkla sulamasını yapar, bereketli ürünlerimiz olur. 15 dönüm bir arazide ceviz ekimi yapıyoruz. 24 yıldır bu işin içindeyim. Yağışlar düşerse ürünlerimiz de güzel olur, verim kaybı yaşanmaz" dedi.

15 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50 SEVİYESİNDE

Bölge sakinlerinden Murat Durademir ise "Geçen sene çok susuzluk yaşadık, kurak geçti. Bu sene barajımız doluyor. İnşallah yağan yağmurlarla barajımızı doldurup, bizler de mutlu oluruz. Sıkıntımız da kalmaz" diye konuştu. Öte yandan Trakya bölgesindeki toplam 15 barajda, doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 50 seviyesine yükseldi.

Kaynak: DHA