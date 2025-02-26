Diploma tartışmaları... CHP lideri Özel: "Acziyetten başka bir şey değildir"

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un tutuklanması nedeniyle EMEP'e ziyarette bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Özel, son zamanlarda gündemde olan diploma tartışmalarıyla ilgili de önemli noktalara değindi.

"ACZİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ülkeyi yöneten kişinin diploması tartışmalı iken böyle bir tartışmayı başlatmak. Sonucun ne olacağı biline biline. O diplomanın iptalinden medet uman, acziyetinden başka bir şey değildir. Ekrem İmamoğlu'ndan ne kadar korktuklarını gösteren bir şey. Erdoğan'ın diplomasının olmadığı, o dönem okul arkadaşlarının olmadığı, ona ders veren tek öğretim görevlisinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığı açık."