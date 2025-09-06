HABER

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı... 1 can kaybı var

Eyüpsultan’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk, aydınlatma direğine çarptı. Soytürk olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, kağıt gibi katlanan otomobili gören inanamadı.

İstanbul'daki korkunç kaza, saat 09.00 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu Emniyettepe mevkiinde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Erkan Soytürk virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİL KAĞIT GİBİ KATLANDI

Otomobil çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi katlanırken, sürücü Soytürk araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı... 1 can kaybı var 1

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri tarafından otomobilin içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, araçtan kopan parçaların etrafa dağıldığı görüldü.

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı... 1 can kaybı var 2

Sürücünün cansız bedeninin, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna götürülmesi bekleniyor.

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı... 1 can kaybı var 3

(İHA)
