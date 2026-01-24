HABER

Direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Emek Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 EE 721 plakalı otomobilin sürücüsü Selahattin D., seyir halindeyken rahatsızlandı. Sürücü, aracını yolun kenarına çekerek durdu. Bir süre yol kenarında park halinde duran otomobili fark eden vatandaşlar, aracın içerisine baktıklarında sürücünün hareketsiz olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Karabük
