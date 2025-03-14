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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

14.03.2025 17:01
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Zonguldak’ta işe giderken otomobilinin direksiyonunda kalp krizi geçiren banka çalışanı Cem Alkan, hastanede tedaviye alındı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Bir bankada gişe memuru olarak çalışan Cem Alkan, işe gitmek için otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Alkan’ın kalp krizi geçirdiğini gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alkan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cem Alkan’a müdahale anları, cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Zonguldak
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