Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Bir bankada gişe memuru olarak çalışan Cem Alkan, işe gitmek için otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Alkan’ın kalp krizi geçirdiğini gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Alkan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cem Alkan’a müdahale anları, cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır