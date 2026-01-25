HABER

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

Edinilen bilgiye göre, gurbetçi oldukları ve izin için Trabzon’da bulundukları öğrenilen Mustafa Uzun (89) yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü 1

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta bulunan Mustafa Uzun ile eşi Asiye Uzun’u araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi Asiye Uzun’un ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

