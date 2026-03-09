HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa’da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyona hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da İHA paniği! Bomba ihtimali harekete geçirdi, bölge emniyete alındıSakarya'da İHA paniği! Bomba ihtimali harekete geçirdi, bölge emniyete alındı
Bolu’da pazarda iki inşaat firması yetkilileri kavga etti: 3 yaralıBolu’da pazarda iki inşaat firması yetkilileri kavga etti: 3 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.