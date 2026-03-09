Şanlıurfa’da 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyona hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır