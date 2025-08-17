HABER

Direksiyon başında nefes borusuna ekmek kaçan sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman’da direksiyon başında nefes borusuna ekmek kaçan sürücü, kullandığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti. Sürücünün kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Direksiyon başında nefes borusuna ekmek kaçan sürücü hayatını kaybetti
Ufuk Dağ

Olay, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 06 BDJ 525 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nurettin Çevik (61), direksiyon başındayken yemeye çalıştığı ekmek parçası nefes borusuna kaçtı. Nefes borusuna ekmek parçası kaçması sonucu fenalaşarak nefessiz kalan ve panikleyen Çevik, aracın kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı.

Kazada, Nurettin Çevik ve araçta bulunan Hacire Çevik yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan Nurettin Çevik, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Çevik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

