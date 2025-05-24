Direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu bisiklet devrildi: 2 yaralı

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde Sorgun Bulvarı istikametinden Titreyengöl istikametine seyir halindeki Fatma K.'nın kullandığı 07 CBZ 320 plakalı Motorlu Bisikletin Hüseyin Avni Akın Kavşağına yaklaştığı sırada şerit değiştirmek isterken devrilmesi sonucunda meydana geldi.

Motorlu Bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, motorlu bisiklet sürücüsü Fatma K. ve motorlu bisiklette yolcu olan Hatice Ç. yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır