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Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yön levhası ve kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan F.K. (34) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet önce yol kenarında bulunan yön levhasına, ardından kaldırıma çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatih K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı 1

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı 2

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağır yaralandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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