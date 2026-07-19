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Yunanistan'ın ilkokul hamlesine Türkiye'den tepki! "Lozan'ın ihlali niteliğinde"

Yunanistan'ın Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli "Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın ilkokul hamlesine Türkiye'den tepki! "Lozan'ın ihlali niteliğinde"
Mehmet Hazar Gönüllü

Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulları kapatması infial uyandırdı. Türkiye'den bu hamleye sert tepki geldi.

"SAYI 76'YA DÜŞÜRÜLDÜ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte Azınlık ilkokullarının sayısı 76’ya düşürülmüştür" açıklamasında bulundu.

"LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI HÜKÜMLERİNİN İHLALİ NİTELİĞİNDE"

Keçeli paylaşımında tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu’nda birinci sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılması da Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneğidir.

Bu baskıcı karar ve uygulamalar, Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir.

YUNANİSTAN'A ÇAĞRI

Batı Trakya Türk Azınlığı’yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan’ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz.

Türkiye, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Trakya
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