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Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı! Trafik lambasına çarparak durabildi: 1 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı! Trafik lambasına çarparak durabildi: 1 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 21.30 sıralarında Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde meydana geldi. Karşıyaka’dan Bornova istikametine seyir halinde olan A.K.Ö. yönetimindeki 35 BTC 176 plakalı otomobil, Smyrna Meydanı kavşağında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla ata otomobil, trafik lambasına çarparak durabildi.

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DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü A.K.Ö., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ULAŞIM TEMİZLİK ÇALIŞMASININ ARDINDAN NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılıp, temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza
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