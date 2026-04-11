Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 ağaç ve elektrik direğini yerinden söktü

Kaza, Kazım Yılmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 R 7525 plakalı aracın sürücüsü 39 yaşındaki E.A., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Kontrolden çıkan araç, refüjde bulunan 2 ağacı ve 1 elektrik direğini yerinden sökerek durabildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, refüjde de ciddi tahribat oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır