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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki iki otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeritteki iki araca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki iki otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Olay Elmadağ ilçesi, Lalabel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden 06 FA 6643 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun karşısına geçip 06 AGS 490 plakalı otomobil ve 19 SP 990 plakalı otomobille çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki iki otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 1

ANKARA'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ 7 YARALI

Kazada, 06 AGS 490 plakalı otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeritteki iki otomobile çarptı: 1 ölü, 7 yaralı 2

Öte yandan, kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
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