Diş çektirmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş çektirilir mi, oruca zarar verir mi?

Oruç tutma ibadeti nefsi terbiye etmek adına da büyük önem taşıyan ibadet şekillerinden biridir. Bir birey oruçlu olduğu süreçte çeşitli sebeplerden ötürü rahatsızlanabilir ve oruç tutmaya devam edemeyebilir. Bununla birlikte bazı kişilerin ağız ve diş problemi olabilir ve bu durum diş çektirmeye kadar gidebilir. Böyle bir durumda oruç tutan kişiler diş çektirince oruçlarının bozulabileceği kaygısını yaşayabilir.

Diş çektirmek orucu bozar mı?

Ağız ve diş sağlığı alanında insanların sıklıkla başına gelen sorunlardan biri diş çürümesi, kırılması ya da enfeksiyon gibi durumların görülmesidir. Diş sağlığında diş köke kadar çürüdüğünde ya da kırılıp tedavi edilemeyecek duruma geldiğinde çekim işleminin yapılması gerekebilmektedir. Çekim esnasında bir baskı oluştuğundan kanama gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Hal böyle olunca oruç döneminde diş çektirmek zorunda kalan insanlar oruçlarının bozulma ihtimali ile karşı karşıya kalabilmektedir. Diş çektirmek bazı noktalar dışında orucu bozulmasına yol açmamaktadır.

Oruçluyken diş çektirilir mi?

Pek çok insan ramazan ayında oruç tutarken dişleri ile alakalı bir sorun yaşayabilmektedir. Kimi diş problemi dolgu gibi daha basit tedavi yöntemi ile çözülürken kimi zaman sorunlu olan dişi kurtarma olanağı olmayabilmektedir. Böyle bir durumda o dişin çekilmesi gerekebilir.

Oruç tutan bir insan "diş çektirmek orucu bozar mı Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu konuda ne diyor?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değerlendirmesine göre oruçluyken diş çektirme işlemi yapılabilmektedir.

Diş çektirmek oruca zarar verir mi?

Diş tedavilerinde birçok yapılan işlem beslenme ile alakalı olmadığından orucu bozan bir durum olarak görülmemektedir. Ancak kimi insanlar oruç tutarken dişiyle ilgili ciddi bir probleme denk gelebilir ve o dişi çektirme işlemi ile karşılaşabilir. Bu noktada oruçluyken diş çektirmek Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasının birçok kullanıcı tarafından ziyaret edilmesine neden olan konulardan biri olarak karşımıza çıkar.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre diş çekimi esnasında yapılan işlemler sonrası herhangi bir kanama söz konusu olduğunda o kanı dışarıya tükürmek gerekir. Yapılan işlemlerde yutma gibi bir durum gerçekleşmedi takdirde oruca zarar gelmez. Fakat çekim sonrası kanama olduğunda o kan ağız içinde oluşan tükürüğün yarısından daha fazla olup bir de yutulursa bu durumda oruç zarar görebilmektedir.