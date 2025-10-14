Diş hekiminden gizli kamera skandalı: Hastalarının mahrem görüntülerini kaydedip paylaşmış! 400 mağdur var

E.Ö., 2006 yılından beri evli olduğu diş hekimi eşi İ.Ö.'nün sosyal medya platformu X’te, gizli hesapta ahlaka aykırı ve cinsel içerikli paylaşımlar yaptığını, bu paylaşımlarda evlerinde çekilmiş görüntülerin yer aldığını gördü. Hesapta başka bir kadının yüzünün açık paylaşılmasının ardından olayı öğrenen E.Ö., paylaşımlara ait görüntüleri delil olarak savcılığa sunup, suç duyurusunda bulundu.

E.Ö. ayrıca, diş hekimi eşinin bazı hastalarına ait mahrem görüntüleri sosyal medyada paylaştığını belirterek, Türk Diş Hekimleri Birliği’ne de şikayette bulundu. E.Ö., eşi hakkında uzaklaştırma ve yurt dışı çıkış yasağı talebinde bulundu. Şikayet sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘400’DEN FAZLA MAHREM GÖRÜNTÜ’

Müvekkili E.Ö.’nün eşine karşı boşanma davası açmak üzere kendisine başvurduğunu belirten Avukat Buket Gökmen Dinçer, “Delil toplama sürecinde, Fethiye’de diş hekimliği yapan eşinin, gizli bir X hesabı üzerinden hastalarının mahrem görüntülerini paylaştığı tespit edilmiştir. Durum fark edilir edilmez, elimizdeki tüm belgelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Müvekkilin eşi tarafından kliniğinde ve kiraya verdiği villada gizli kamera sistemiyle yaklaşık 400’ü aşkın görüntü kaydedildiği, bunlardan 81'inin ele geçirildiği belirlenmiştir. Görsellerin bir kısmı pornografik, bir kısmı ise hastaların ve villa konuklarının mahrem görüntüleridir" dedi.

BAŞKA BİR MAĞDUR, HESABI ŞİKAYET ETTİ

Yapılan eylemlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu ifade eden Dinçer, “Gizli çekimlerin çoğu röntgen odası ve üst kata çıkan merdivenlerde kaydedilmiş. Söz konusu X hesabı şu anda askıya alındı. Görsellerde yüzü açık şekilde görülen bir kadının Diş Hekimleri Odası’na yaptığı şikayet sonrası hesap kapatılmış, ancak aynı kişi tarafından açıldığı düşünülen başka hesapların da tespit edildiği ve onların da sonradan askıya alındığı belirlendi.

Bu eylemler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açıkça aykırı. Müvekkilimizin amacı yalnızca boşanmak değil, aynı zamanda bu fiillerin kamuoyuna duyurularak başka mağduriyetlerin önlenmesini sağlamak" diye konuştu.

‘TOPLUM AÇISINDAN VAHİM BİR DURUM’

Müvekkilinin eşinin görevini kötüye kullandığını kaydeden Avukat Buket Gökmen Dinçer, “Sağlık alanında çalışan kişilere duyulan güvenin bu şekilde kötüye kullanılması toplum açısından son derece vahim. Müvekkilimiz, biri 11, diğeri 16 yaşında iki erkek çocuğunun eğitimi için yaklaşık 4 yıl önce İngiltere’ye yerleşti. Eşi ise Türkiye’de mesleğini sürdürüyor.

X’teki paylaşımlar incelendiğinde, hesabın aktif hale geldiği dönemlerin müvekkilin İngiltere’de bulunduğu dönemlerle örtüştüğü görülmektedir. Müvekkilimiz, söz konusu hesabı ilk olarak, videolardan birinde yüzü görünen bir kadının Facebook üzerinden kendisine ulaşmasıyla fark etmiştir. Davayı müvekkilin eşi başlatmış, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından paylaşımların yapay zeka ile oluşturulduğunu ileri sürerek suçu inkar etmiştir" dedi.

(DHA)