Diş sağlığı nasıl korunur? Diş sağlığını koruma yöntemleri

Sağlıklı dişler ve rahat bir gülümseme için ağız ve diş sağlığına özen göstermek çok önemlidir. Düzenli ağız ve diş sağlığı bakımı yapılmalı, düzenli olarak kontrole gidilmesi gerekir. Genel vücut sağlığı içinde önemli kabul edilen durumlardan biri de ağız ve diş sağlığıdır. Ağız ve diş sağlığı yerinde olan kişiler hem ısırma, çiğneme, beslenme gibi çeşitli gereksinimleri düzgün bir şekilde karşılayabilirler hem de kendilerini daha özgüvenli hissederler.

İnsan doğası gereğince insanın bütün bedeninde olduğu gibi ağzın içinde de birçok bakteri yaşam sürebilmektedir. Bu bakterilerin bir kısmı yapıcı ve sağlıklı olsa da bir kısmı diş çürüğü gibi çeşitli ağız ve diş sorunlarına neden olabilmektedir. Ağız ve diş sağlığına dair hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak ve bilinçli bir şekilde ağız ve diş sağlığını korumak gerekir. En bilinen ve sık karşılaşılan diş ve ağız sorunları şunlardır:

Diş eti çekilmesi gibi çeşitli diş hastalıkları

Dişlerde çürüme

Diş erozyonu

Dişlerde aşırı hassasiyet oluşması

Diş plağı oluşumu

Ağız içinde meydana gelen çeşitli yaralar ve enfeksiyonlar

Diş sağlığı nasıl korunur?

Genel sağlığın çok önemli bir parçası olan ağız ve diş sağlığı, bazı hastalıkların belirtisi olarak da bozulabilmektedir. Diş etlerinde ya da dişlerde meydana gelebilecek rahatsızlıkların çoğu genel sağlığı da olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle ağız ve diş sağlığını korumak için temel önlemleri bilmek ve düzenli olarak ağız ve diş sağlığı kontrolü yaptırmak son derece önemlidir.

En bilinen ağız ve diş sağlığı koruma yöntemlerinin başında dişlerin ve ağzın genel bakımının yapılması gelmektedir. Günde en az 2 kez diş fırçalamak ve dişleri fırçalamadan asla yatağa girmemek en bilinen ağız ve diş sağlığı koruma yöntemlerinin başında gelmektedir. Dişlerin fırçalanması sırasında da dikkatli olmak gerekir.

Diş sağlığını koruma yöntemleri nelerdir?

Ağız ve diş sağlığını korumak için uygulanabilecek olan yöntemlerden bazıları şu şekildedir:

Düzenli olarak, günde en az 2 kez olacak şekilde sabah ve gece uyumadan önce diş fırçalamak

Dil yüzeyini de diş fırçalama esnasında temizlemek

Şekerli ve asitli besinlerden yiyecek ve içeceklerden uzak durmak

Bol miktarda su tüketmek

Gerekli aralıklarda ağız ve diş sağlığı kontrolü için doktora gitmek (En az 6 ayda bir)

Sağlıklı beslenme düzenini alışkanlık haline getirmek

Diş ipi kullanmak

Ağız bakım sularını diş hekimi kontrolünde ve yönlendirmesi ile kullanmak

Sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak ya da en aza indirmek

Diş beyazlatma amacı ile satılan ürünleri bilinçsizce ve doktora danışmadan kullanmamak

Dış sıkma gibi dişlere ve diş minelerine zarar verebilecek hareketlerden kaçınmak

Stresten uzak durmak

Diş ve ağız sağlığına verilen önem çocuk yaşlarda başlayacağı için çocukların da bu konuda doğru yönlendirilmesi önemlidir. Çocuklara erken yaşlarda ağız bakım alışkanlıkları kazandırmak gerekir. Süt dişlerinin sağlığına önem vermek çocuğun ağız ve diş sağlığı gelişimi için gereklidir. Sağlıklı beslenme düzeni ve sağlıklı atıştırmalıklara alıştırarak çocukların da ağız ve diş sağlığını korumak, çocuklarda bu konuda bilinç oluşturmak anne ve babaların dikkat etmesi gereken bir durumdur.