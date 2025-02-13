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Discord erişime açıldı mı? Sosyal medyada gündem oldu: İşte Discord ile ilgili son durum...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.02.2025 18:59
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İstanbul'da iki kadının öldürülmesinin ardından çocuk ve gençlere yönelik şantaj ve istismarla ilgili gündeme gelen ABD merkezli iletişim platformu Discord'a, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti. Aylar sonra erişim engelinin kaldırıldığı iddia edildi. Discord açıldı mı? İşte son durum...

Discord erişime açıldı mı? Sosyal medyada gündem oldu: İşte Discord ile ilgili son durum...

Son zamanlarda gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi suç olaylarıyla gündeme gelen çevrimiçi konuşma platformu Discord’a erişim engeli getirilmişti. Aylar sonra sosyal medyada Discord’un açıldığı iddia edildi.

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Birçok kullanıcı ve haber sayfası Discord'un açıldığını iddia etti. Bazı kullanıcılar platforma girebildiğini belirtirken BTK’nın websitesinde Discord’a uygulanan erişim engelinin devam ettiği görüldü.

ENGEL KALDIRILMADI!

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu haberin ardından ise Discord'un erişim engelinin kaldırılmadığı öğrenildi.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Discord ve Roblox engeliyle ilgili "İçerik çıkarılmasıyla ilgili bizim taleplerimizi yerine getirselerdi engelleme olmayacaktı. Ülkemizin kurallarını bildirdik, bu konuda çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz. Bakan Uraloğlu bu konuda yapılan anketlerde çoğunluğu düzenlemeye destek verdiğini açıkladı." şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Discord
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