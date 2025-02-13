Discord erişime açıldı mı? Sosyal medyada gündem oldu: İşte Discord ile ilgili son durum...

Son zamanlarda gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi suç olaylarıyla gündeme gelen çevrimiçi konuşma platformu Discord’a erişim engeli getirilmişti. Aylar sonra sosyal medyada Discord’un açıldığı iddia edildi.

Birçok kullanıcı ve haber sayfası Discord'un açıldığını iddia etti. Bazı kullanıcılar platforma girebildiğini belirtirken BTK’nın websitesinde Discord’a uygulanan erişim engelinin devam ettiği görüldü.

ENGEL KALDIRILMADI!

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu haberin ardından ise Discord'un erişim engelinin kaldırılmadığı öğrenildi.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Discord ve Roblox engeliyle ilgili "İçerik çıkarılmasıyla ilgili bizim taleplerimizi yerine getirselerdi engelleme olmayacaktı. Ülkemizin kurallarını bildirdik, bu konuda çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz. Bakan Uraloğlu bu konuda yapılan anketlerde çoğunluğu düzenlemeye destek verdiğini açıkladı." şeklinde konuşmuştu.