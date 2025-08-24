HABER

Discord ve Roblox'un ardından bir platforma daha erişim engeli geldi: En çok kullanılan sohbet uygulamalarından birisiydi

Discord ve Roblox'un ardından sohbet uygulaması Azar'a da Türkiye'den erişim engeli geldi. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından azarlive.com alan adına erişim durduruldu.

Mustafa Fidan

Görüntülü sohbet uygulamalarından Azar'a erişim, mahkeme kararıyla engellendi. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla, azarlive.com alan adına erişim durduruldu.

AZAR'A ENGELLEME: TÜRKİYE GENELİNDE PLATFORMA ERİŞİM SAĞLAYAMIYOR

Kararın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, uygulamanın kullanıcıları Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamıyor.

ÖNCE DİSCORD VE ROBLOX ARDINDAN GÖRÜNTÜLÜ SOHBET UYGULAMASI AZAR

Görüntülü sohbet uygulaması Azar'a erişim engelenin gelmesi, akıllara daha önce erişim engeli getirilen uygulamaları getirdi. Türkiye, ABD merkezli iletişim platformu Discord'a 9 Ekim'de erişim engeli getirmişti.

Özellikle çocukların dijital oyunlar için yoğun kullandığı Roblox'a ise 7 Ağustos 2024'te erişim engeli getirilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söylemişti.

