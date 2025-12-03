HABER

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, temasları kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.Kaynak: İHA

