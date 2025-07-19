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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile Suriye meselesini görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile yaptığı görüşmede, Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile Suriye meselesini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin güneyindeki İsrail saldırıları ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiği dile getirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile Suriye meselesini görüştü 1

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye ABD Amerika Birleşik Devletleri Hakan Fidan
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