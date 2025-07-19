Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile Suriye meselesini görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile yaptığı görüşmede, Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydetti.
19.07.2025 00:42
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin güneyindeki İsrail saldırıları ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiği dile getirildi.
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