Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile Suriye meselesini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'nin güneyindeki İsrail saldırıları ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiği dile getirildi.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır