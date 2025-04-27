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Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj: "PKK sistemden çıkacaktır"

Son dakika haberi: Doha'da düzenlenen Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK ile ilgili net mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan net mesaj: "PKK sistemden çıkacaktır"

Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

  • Katar ziyaretimize bu sabah sayın Emir tarafından kabul edilerek başladık. Bu görüşmeden sonra değerli dostum sayın başbakan ile başladık. Türkiye ve Katar arasındaki stratejik koordinasyon sadece iki ülke arasındaki ilişkileri ileri taşımak amacıyla değil bölge güvenliğine katkıda bulunması açısından da son derece önemli diye düşünüyoruz.

-İsrail Filistinliler'e soykırım uygularken, uluslararası hukuku da katletmekte. Gazze'ye iki aydır insani yardım gitmiyor.

-Gazze'deki tutumumuz nettir. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını, insani yardımların başlamasını umuyoruz. Uluslararası toplumun bu noktada sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir.

-Önceliğimiz bir an önce ateşkesin hayata geçtiğini görmek. Biz bu noktada desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Filistin meselesinde adil ve kalıcı çözümün anahtarı iki devletli çözümdür.

-Filistin'in haklı davasını desteklemeye inşallah var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz.

'SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN TEMEL'

-Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi bölgesel istikrar için esas temeldir.

-Yürürlükte olan yaptırımların Suriye'de istikrarın sağlanmasını engellediği ortada. Bu yaptırımların kaldırılması için çaba göstermekteyiz. Görüşmelerimizde bu konuda neler yapabileceğimizi ele aldık.

-Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı yineledik.

-Suriye'deki tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim Suriye ile ilgili prensiplerimiz, yaklaşımlarımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek hiçbir girişimi kabul etmiyoruz.

-Ülkedeki her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum.Suriye Anayasası'nın tüm inanç gruplarına eşit ortam sağladığı bir zemin görmek istiyoruz.

'PKK ARTIK SİLAH BIRAKMALI, ENGEL OLMAKTAN ÇIKMALI'

-Suriye'de tabiri caizse her şey sıfırdan değil, eksiden başlıyor. Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda. Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz. Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz.

-Somut olarak YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz.

-Karşımızda başka ülkelerin aparatı olarak devam etmek isteyen örgütler olursa, Allah'ın izniyle mücadeleye devam ederiz. Bizim önceliğimiz olarak insanların, başkalarına alet olmadan hareket etmesini bekliyoruz.

KATAR BAŞBAKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani'nin açıklamalarından satır başları:

-Gazze'ye insani yardım girmesi için çalışıyoruz.

-Katar devleti tüm paydaşlarıyla girişimlerine devam edecek. Bizim tavrımız hep barıştan yanaydı. Hiçbir zaman savaştan nemalananlardan olmayacağız. Bizler asla nefret söylemini yayan tarafta olmayacağız.

-Katar devleti nettir. Defaaatla dezenformasyonların doğru olmadığını göstermiştir. Siyasi şantaj ve dezenformasyon kampanyalarının bizi asla yolumuzdan geri koymayacağını vurgulamak istiyorum.

-Bugün ayrıca son gelişmeleri ele aldık nükleer müzakereleri hakkında. İran nükleer dosyasını ve son gelişmeleri ele aldık. ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki müzakereleri ve kardeş Umman'ın çabalarını destekliyoruz.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk Katar Hakan Fidan
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