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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ukrayna diplomasisi: Mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesi yoğun bir telefon diplomasisi yürütüyor. Fidan bu kapsamda, ABD, Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ukrayna diplomasisi: Mevkidaşlarıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ilk görüşmesini ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD vatandaşı Edan Alexander’ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinildi.

İki mevkidaş, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.

Fidan Rubio ile görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Her iki görüşmede de, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan dışişleri bakanı
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