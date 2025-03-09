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  4. Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye hükümetinin politikası bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışılıyor"

Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye hükümetinin politikası bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışılıyor"

09.03.2025 18:58
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'deki Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı. Lazkiye'deki olaylarla ilgili konuşan Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalıştığını görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye hükümetinin politikası bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışılıyor"

Bakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi'nin ardından Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu.

"KARARLILIĞIMIZ VAR"

Terörle mücadele de dahil Suriye'nin istikrarına yönelik konuları ve bölgesel terör faaliyetlerini masaya yatırdıklarını dile getiren Fidan, "Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetlerini desteklemek konusunda tabii ki kararlılığımız var." ifadelerini kullandı.

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Fidan, "(Lazkiye'deki olaylar) Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz." diyerek, Suriye'de bulunan Alevi, Hristiyan, Dürzi ve Nusayrilerin provokasyonlardan uzak durmasının önemli olduğunu söyledi.

Bölge ülkeleri ve Türkiye'nin, Suriye'de istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemediğinin altını çizen Fidan, sivil halkın can, mal ve kültürel haklarının kutsal olduğunu her platformda savunduklarını vurguladı.

Beşli Güvenlik Zirvesi'ne Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'nin savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanları da katıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Hakan Fidan
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