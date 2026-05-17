Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 18 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenecek Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'na katılmak üzere Almanya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'nın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul’un eş başkanlıklarında 18 Mayıs tarihinde Berlin’de düzenleneceği belirtildi. Bakan Fidan'ın bu çerçevede Alman mevkidaşının davetine icabetle Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi.

BAKAN FİDAN ALMANYA'DA RESMİ TEMASLARDA BULUNACAK

Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı kapsamında ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, güvenlik, savunma ve bölgesel meseleler konulu çalışma gruplarının bir araya gelmesi öngörülüyor. Bakan Fidan ile Alman mevkidaşı arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak ve iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Kaynak: İHA

