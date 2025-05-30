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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle duyurdu: ‘İstanbul görüşmesi taçlanabilir’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, "Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenski’nin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün. Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu sözlerle duyurdu: ‘İstanbul görüşmesi taçlanabilir’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, daha önce 2 kez İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerine işaret etti ve bir sonraki görüşmeye İstanbul'un ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

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Bakan Fidan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ifadeleri kullandı:

"(İstanbul'da) Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz"

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Hakan Fidan
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