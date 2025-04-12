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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Mustafa Fidan

Antalya Diplomasi Forumu’nun dördüncüsü yoğun temaslarla devam ediyor. Forumun ikinci gününde, diplomasi trafiğinin en dikkat çekici buluşmalarından biri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleşti.

İKİLİ VE BÖLGESEL İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da gerçekleştirilen Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme, forumun ev sahibi Türkiye ile Rusya arasındaki temasları daha da güçlendirmesi açısından önemli olarak değerlendirildi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yeni bir görüşmeye geçti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Hakan Fidan Sergey Lavrov
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