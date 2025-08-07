HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Suriye'ye terör mücadelede desteğimizi sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Fidan, "Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Suriye'ye terör mücadelede desteğimizi sürdüreceğiz"
Mustafa Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam ziyareti sonrası Suriye'ye destek mesajı verdi. sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Fidan, "Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Suriye ye terör mücadelede desteğimizi sürdüreceğiz" 1

"SURİYE’NİN BİRÇOK ALANDA KATETTİĞİ İLERLEMEYİ BİZZAT MÜŞAHEDE ETMEKTEYİM"

Bakan Fidan, şunları söyledi;

"Bugün, Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen dokuz ay içinde üçüncü kez Şam’ı ziyaret ettim. Her ziyaretimde, Suriye’nin birçok alanda katettiği ilerlemeyi bizzat müşahede etmekteyim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara’nın liderliklerinde, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğini her alanda derinleştirmekte kararlıyız.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Suriye ye terör mücadelede desteğimizi sürdüreceğiz" 2

Sayın Şara ile bugün yaptığımız görüşmelerde; ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel düzeyde atılabilecek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde bilhassa güvenlik meseleleri üzerinde durduk. Suriye’nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere yoğunlaştık.

"SURİYE HALKININ YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak, Suriye’nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği bağlamında üstlenebileceği sorumluluklarda Suriye Hükümeti’ne gereken yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu da bu vesileyle bir kez daha vurguladık.

Görüşmelerimizde, İsrail’in Suriye’yi hedef alan faaliyetlerini de ele aldık.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Suriye ye terör mücadelede desteğimizi sürdüreceğiz" 3

Suriye halkı, daha güzel bir gelecek inşa etmek için yakaladığı tarihi fırsatı değerlendirmek istemektedir. Suriye Hükümeti, ülkenin daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh olması için pek çok zorlukla aynı anda mücadele etmektedir. Bu sorunların aşılması için ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplum önemli bir destek sağlamaktadır.

İsrail ise bölgemizi istikrarsızlaştırma politikası izlemektedir.

İsrail’in politikalarına geçit verilmemesi, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.

Türkiye olarak, Suriye halkının yanında durmaya, onların meşru beklentilerini ve iradelerini desteklemeye devam edeceğiz."

07 Ağustos 2025
07 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"
Erdoğan: "Gazze'de soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecek"Erdoğan: "Gazze'de soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecek"
Anahtar Kelimeler:
suriye Şam Hakan Fidan
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Osimhen ilk maçta forma giyemeyecek!

SON DAKİKA | MİT'ten FETÖ mahrem imamına operasyon

SON DAKİKA | MİT'ten FETÖ mahrem imamına operasyon

'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

'9 bölge' ifadesi tartışma konusu oldu

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli!

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli!

Staja gidiyordu: Ecel onu yaya geçidinde buldu! Şüpheli ise kaçtı... "Artık onun katili için yaşayacağım"

Staja gidiyordu: Ecel onu yaya geçidinde buldu! Şüpheli ise kaçtı... "Artık onun katili için yaşayacağım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.