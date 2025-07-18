Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye’nin güneyindeki durum ele alındı.

SÜKUNETİN SAĞLANMASININ ARZU EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Bakan Fidan, bir an önce sükunetin sağlanmasının arzu edildiğini ve Türkiye’nin bu yönde katkı vermeye hazır olduğunu kaydetti. Bakan Fidan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurguladı.

"İSRAİL’İN OLAYLARA MÜDAHALESİNİN KABUL EDİLEMEZ"

İsrail’in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini belirtti.

(İHA)

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