HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumlarının yakından takip edildiğini, gerekli tüm girişimlerin yapıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumlarının yakından takip edildiği ve gerekli tüm girişimlerin yapılmakta olduğunu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor" 1

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

İsrail'deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, Türk vatandaşlarının önümüzdeki günlerde serbest bırakılmalarının beklendiği belirtilirken, vatandaşların bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alınmasının sağlandığı kaydedildi.

(İHA)

02 Ekim 2025
02 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da iki katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendiAnkara’da iki katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Kongre'ye bildirdiler! "Uyuşturucu kartelleriyle savaş halindeyiz"Kongre'ye bildirdiler! "Uyuşturucu kartelleriyle savaş halindeyiz"
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sumud Filosu
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.