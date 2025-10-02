Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası sularda seyrederken İsrail güçlerince el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumlarının yakından takip edildiği ve gerekli tüm girişimlerin yapılmakta olduğunu belirtildi.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

İsrail'deki dini bayramlar sebebiyle işlemlerin tamamlanmasında bazı gecikmeler yaşanması ihtimali olmakla beraber, Türk vatandaşlarının önümüzdeki günlerde serbest bırakılmalarının beklendiği belirtilirken, vatandaşların bu süreçte herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları veya sağlık sorunu yaşamamaları amacıyla her türlü tedbirin alınmasının sağlandığı kaydedildi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...