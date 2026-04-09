Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Şeria'da 34 yeni İsrail yerleşimi kararına tepki

İsrail hükümetinin aldığı kararın ardından bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu kararın hukuka aykırı olduğu belirtildi ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İSRAİL'İN YERLEŞİM YERİ KARARINA TEPKİ

Bakanllıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail, bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu baltalamakta ve işgal politikalarını daha da derinleştirmektedir.

Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz."