Dışişleri Bakanlığı'ndan Batı Şeria'da 34 yeni İsrail yerleşimi kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay veren karara tepki gösterdi.

Mustafa Fidan

İsrail hükümetinin aldığı kararın ardından bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu kararın hukuka aykırı olduğu belirtildi ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İSRAİL'İN YERLEŞİM YERİ KARARINA TEPKİ

Bakanllıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’da 34 yeni yerleşim kurulmasına onay vermesi uluslararası hukukun ve BM kararlarının ağır bir ihlalini teşkil etmektedir.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail, bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüm vizyonunu baltalamakta ve işgal politikalarını daha da derinleştirmektedir.

Uluslararası toplumu, hukuka aykırı bu girişimler karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz."

09 Nisan 2026
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lunaparktaki dehşet anları kamerada! 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşmüştüLunaparktaki dehşet anları kamerada! 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşmüştü
Otomobil durakta bekleyenleri teğet geçti: O anlar kameradaOtomobil durakta bekleyenleri teğet geçti: O anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail Batı Şeria
En Çok Okunan Haberler
Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi el değiştirdi

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte ilk görüntüler

SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte ilk görüntüler

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

