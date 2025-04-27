Dışişleri Bakanlığı'ndan İran’daki patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı! "İran halkına taziyelerimizi sunuyor, acil şifalar diliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İran’ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı’nda bugün meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mümini, bugün gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 750'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Mümini, yaralılardan 212'sinin ayakta tedavi edildiğini, diğer yaralıların ise Hürmüzgan eyaletindeki ve çevre illerdeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını belirtmişti.

(DHA-İHA)