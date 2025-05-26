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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama! "Gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama! "Gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz"
Begüm Özkaynak

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadığını duyurdu.

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya Yönelik Provokatif Eylemleri Hk. başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (26 Mayıs) İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz.

Bu tür eylemler, İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür.

Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail kınama
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