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  4. Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki!

30.03.2025 20:52
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya paylaşımına sert tepki ile cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz.

Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır. Bu tutum, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir. İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz" denildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı netanyahu
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