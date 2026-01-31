HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in ateşkes ihlallerine kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’in ateşkes ihlallerine kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz. Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İSRAİL'E ATEŞKES TEPKİSİ

Bakanlığın açıklamasında, "İsrail’in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiğini yineliyoruz. Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştüİki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Malatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıMalatya'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail Gazze
En Çok Okunan Haberler
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.