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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması! "Vatandaşımızla ilgili gelişmeler, ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rümeysa Öztürk adlı vatandaşımızla ilgili gelişmeler, ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir. Vatandaşımız, ABD’nin iç politikasındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve binlerce yabancı öğrenciyi ilgilendiren hukuki bir sürecin sembol isimlerinden biridir. Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması! "Vatandaşımızla ilgili gelişmeler, ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir"
Begüm Özkaynak

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), gözaltına alınan Rumeysa Öztürk hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Rümeysa Öztürk adlı vatandaşımızla ilgili gelişmeler, ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir. Vatandaşımız, ABD’nin iç politikasındaki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve binlerce yabancı öğrenciyi ilgilendiren hukuki bir sürecin sembol isimlerinden biridir. Konuyla ilgili süreç, vatandaşımızın ve ailesinin tercihleri doğrultusunda kişisel haklara saygı çerçevesinde yürütülmektedir. Diğer taraftan, yurt dışında zor durumda kalan tüm vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk desteği Sayın Öztürk’e de ilk günden itibaren sağlanmıştır. Houston Başkonsolosumuz vatandaşımızı Louisiana eyaletinde çeşitli kereler ziyaret etmiş, Boston Başkonsolosumuz da Sayın Öztürk’le çevrim içi bir görüşme yapmıştır" ifadelerine yer verildi.

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"KEFALETLE SERBEST BIRAKILMASI TALEBİ MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR"

Rumeysa Öztürk’ün ABD’de hakkında iki adli süreç bulunduğu aktarılan açıklamada, "Kamuoyunu kasıtlı biçimde yanıltmayı amaçlayan ve vatandaşımızın içinde bulunduğu durumu siyasete alet etmeyi hedefleyen bazı açıklamalarda yer alan iddialardan farklı olarak, Sayın Öztürk hakkında iki adli süreç bulunmaktadır. Vatandaşımız hakkındaki ilk adli süreç, Louisiana'da devam eden göçmenlik davasıdır. 16 Nisan’da yapılan ve Houston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada vatandaşımızın vizesinin ABD makamlarınca iptali hususunun hukuka uygunluğu ele alınmaktadır. Bu konudaki kararın 1 Mayıs’ta açıklanması öngörülmektedir. Sayın Öztürk’ün anılan tarihe kadar kefaletle serbest bırakılması talebi Mahkeme tarafından reddedilmiştir" denildi.

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"YAKINDAN TAKİP EDİLECEK VE GEREKLİ DESTEK SAĞLANACAKTIR"

Yaşanan iki adli sürecinde Dışişleri Bakanlığı’nın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edileceğinin ve gerekli desteğin verileceğinin ifade edildiği açıklamada, "İkinci süreç ise Sayın Öztürk’ün gözaltına alınmasına itiraza ilişkindir. Konunun ele alındığı Vermont eyaletindeki mahkeme, 14 Nisan’da gerçekleşen ve Boston Başkonsolosluğumuzca takip edilen duruşmada karar 18 Nisan’da açıklanmıştır. Mahkeme, itirazı inceleme yetkisinin Vermont eyaletinde olduğuna hükmetmiş ve Sayın Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’a nakledilmesini emretmiştir. Vatandaşımızın kefaletle serbest bırakılma talebinin bu Mahkeme tarafından 9 Mayıs’ta ele alınması planlanmaktadır. Her iki hukuki süreç, bundan sonra da Bakanlığımızın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Dışişleri Bakanlığı ABD Amerika Birleşik Devletleri amerika birleşik devletleri
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