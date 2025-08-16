HABER

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: 'ABD'nin raporundaki temelsiz iddiaları reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: 'ABD'nin raporundaki temelsiz iddiaları reddediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan İnsan Hakları Raporu'ndaki Türkiye ile ilgili iddialara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz. Ülkemiz, terörün her türü ve tezahürüne karşı hukukun üstünlüğü ilkesi ile temel hak ve özgürlükler çerçevesinde başarıyla mücadele etmektedir. Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır. Ayrıca, FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonları, meşru müdafaa hakkı temelinde ve sivil halk ile altyapıya azami özen gösterilerek gerçekleştirilmektedir. Söz konusu operasyonların bu haklı ve meşru çerçevenin dışında yansıtılması da son derece yanlıştır. Ayrıca, milyonlarca sığınmacıya yıllardır kucak açan ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, insan onurunu esas alan kapsamlı ve sürdürülebilir küresel göç yönetimi politikasıyla örnek bir ülke konumundadır" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

