Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması! "Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela'da yaşanan olaylar ve Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık taraflara itidalli davranma çağrısında bulundu.

Sabah saatlerinde Venezuela'da ABD eliyle bir operasyon düzenlendi. Venezuela başkenti Caracas'ta peş peşe bombalar patladı. Olayların başlamasından saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Maduro ve eşi yakalandı' mesajı gelmişti. Konuyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama yapıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN 'İTİDAL' ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz"

NE OLMUŞTU?

Venezuela ile ABD arasında artan tansiyon, geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın 'vururuz' mesajı sonrası tavan yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 'müzakereye hazırız' açıklaması gelmişti. Bugün ise Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyuldu, duman ve alevlerin yükseldiği görüldü. Venezuela lideri Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkartıldı.

Saldırının arkasında ABD'nin olduğu tahminleri çok geçmeden ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrası onaylandı. Trump açıklamasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Trump ayrıca ikilinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

