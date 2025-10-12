HABER

Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi sona erdi

Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriyeli mevkidaşları arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı toplantı tamamlandı.Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanında iş birliği konulu toplantı düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriyeli mevkidaşları arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı toplantı tamamlandı.

Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanında iş birliği konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Hasan Al Shaibani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hussein El Salama ile Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki iş birliği ve güncel gelişmelerin ele alındığı toplantı sona erdi.

