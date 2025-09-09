HABER

Dışişleri Bakanlığından Nepal uyarısı: "Vatandaşlarımız zorunlu olmadığı sürece Nepal'e seyahat etmekten kaçınmalı"

Dışişleri Bakanlığı, "Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından Nepal uyarısı: "Vatandaşlarımız zorunlu olmadığı sürece Nepal'e seyahat etmekten kaçınmalı"

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir.

ACİL DURUM NUMARALARINI PAYLAŞTI

Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır" denildi.

Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılması mümkün olduğunu belirtti.

Yeni Delhi Büyükelçiliğimiz: +91 920 532 12 35, Nepal Fahri Konsolosluğumuz: +977 980 812 56 96, Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29

(İHA)

09 Eylül 2025
09 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

