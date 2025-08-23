HABER

Dışişleri: İsrail'i cesaretlendiren cezasız bırakılmış olmasıdır

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki kıtlıkla ilgili "İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de yaşanan kıtlık durumuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gazze’de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri’nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur.

İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır.

Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir.

Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

