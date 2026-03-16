Dışişleri'nden İsrail'in kara harekatına tepki: "En güçlü biçimde kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz" denildi.

Dışişleri'nden İsrail'in kara harekatına tepki: "En güçlü biçimde kınıyoruz"
Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından patlak veren savaş 17'nci gününde yayılarak devam ediyor. İsrail bugün Lübnan'a yönelik kara harekatı başlatırken, Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin olarak açıklama geldi.

"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Yapılan açıklamada İsrail'in başlattığı kara harekatına tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır.

Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz"

