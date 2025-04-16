Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki: Deniz yetki alanları ihlal ediliyor!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Deniz Mekansal Planlaması' olarak açıkladığı planda yer alan alanların bir kısmının Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiği açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu fadelere yer verildi;

"Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi’nde Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz.

"HİÇBİR SONUÇ DOĞURMAYACAKTIR"

Söz konusu tasarruflar ve oldubitti teşebbüsleri ülkemiz açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır.

Türkiye, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dair tutumunu muhafaza etmektedir.

Ülkemizin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması da UNESCO ile Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerine iletilmektedir."