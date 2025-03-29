HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürüyor

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürüyor

29.03.2025 16:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte. Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır. Houston Başkonsolosumuz dün (28 Mart) vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret etmiştir. Vatandaşımızın istek ve talepleri yerel makamlara ve avukatına iletilmiştir. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı bugün yeniden ziyaret edecektir" ifadelerini kullandı.

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, dün bir soru üzerine, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini doğrulamış ve "Size üniversite kampüslerimizi yerle bir eden bir sosyal aktivist olmanız için değil, gelip eğitim almanız ve bir derece almanız için vize verdik." ifadesini kullanmıştı.

Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

(Ajanslar)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
MHP'li isimden dikkat çeken çıkış! "Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir"MHP'li isimden dikkat çeken çıkış! "Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir"
İstanbul boşaldı, Sivas doldu taştıİstanbul boşaldı, Sivas doldu taştı
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni boykot listesi! CHP adeta savaş açtı, Özel tek tek duyurdu

Yeni boykot listesi! CHP adeta savaş açtı, Özel tek tek duyurdu

Mahmut Tanal akımı devam ediyor! Defalarca tekrarladı

Mahmut Tanal akımı devam ediyor! Defalarca tekrarladı

Eleştirilerin hedefi olmuştu! Cem Yılmaz sessizliğini bozdu! ''Gençleri sal abi...''

Eleştirilerin hedefi olmuştu! Cem Yılmaz sessizliğini bozdu! ''Gençleri sal abi...''

Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? CHP lideri Özel açıkladı

Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? CHP lideri Özel açıkladı

Ver parayı, al temiz raporunu!

Ver parayı, al temiz raporunu!

Çamaşır makinesinin altından 'suç tüneli' çıktı

Çamaşır makinesinin altından 'suç tüneli' çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.