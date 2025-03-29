Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD’de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte. Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır. Houston Başkonsolosumuz dün (28 Mart) vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret etmiştir. Vatandaşımızın istek ve talepleri yerel makamlara ve avukatına iletilmiştir. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı bugün yeniden ziyaret edecektir" ifadelerini kullandı.

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, dün bir soru üzerine, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini doğrulamış ve "Size üniversite kampüslerimizi yerle bir eden bir sosyal aktivist olmanız için değil, gelip eğitim almanız ve bir derece almanız için vize verdik." ifadesini kullanmıştı.

Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

(Ajanslar)