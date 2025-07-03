HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Diskalkuli nedir? Diskalkuli belirtileri ve tedavisi

Öğrenme güçlüğü, kişilerin günlük yaşamını ve akademik hayatını etkileyen nörogelişimsel bir durumdur. Bu öğrenme güçlüklerinden biri de daha çok çocuklarda görülen diskalkulidir. Genellikle çocuklarda görülse de bazen yetişkinliklerde de semptom göstermeden yaşanabilmektedir. Peki, diskalkuli nedir?

Diskalkuli nedir? Diskalkuli belirtileri ve tedavisi
Hacer Atik

Diskalkuli, matematiksel becerilerin gelişiminde meydana gelen, zorluklarla ilerleyen bir öğrenme bozukluğudur. Çocukların %5’inde görülen bu öğrenme güçlüğü erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha fazla görülmektedir. Çocukluk döneminde fark edilen bu durum uygun destek sağlanmadığında ömür boyu devam edebilmektedir.

Diskalkuli nedir?

Diskalkuli, matematikle ilgili işlemleri kavrama ve hesaplama gibi durumlarda kişinin yaşadığı güçlük olarak tanımlanmaktadır. Diskalkuliye sahip bireyler, toplama ve çıkarma gibi basit işlemleri yapmakta zorlanabilmektedirler. Bunun yanında saati söylemekte ve para üstünü hesaplamakta da çoğu zaman zorlanmaktadırlar.

Kişiler günlük hayatta karşılaşılan bu matematiksel hesaplamalarda zorlandıkları için bu durum onlar için stresli bir hale gelebilmektedir. Diskalkuli, ömür boyu sürebilen bir durumdur. Fakat doğru yöntemlerle kişilerin matematikle ilgili yaşadığı güçlükler hafifletilebilmektedir.

Diskalkuli belirtileri nelerdir?

Diskalkuli belirtileri her bireyde farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir. Fakat genel olarak bazı ortak belirtilerle kendini göstermektedir. Diskalkulinin en belirgin belirtisi kişinin sayı kavramını anlamada ve sayısal işlemleri yapmada zorluk çekmesidir.

Bunun yanında diskalulisi olan bireylerde görülen belirtiler şu şekildedir:

  • Kişinin işlem yaparken sürekli parmaklarını kullanması
  • Sayıların sırasını karıştırması
  • Toplama ve çıkarmada zorluklar yaşaması
  • Yönleri hatırlamada güçlük
  • Para üstü hesaplamada güçlük çekme
  • Zamanı anlatmada zorluk çekme
  • Matematiksel sembolleri karıştırma
  • Kişinin sağını ve solunu karıştırması

Diskalkuli tedavisi nasıl yapılır?

Diskalkuli için bilinen kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Fakat kişilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel eğitim ve destek programları bulunmaktadır. Bu programlar sayesinde diskalkulinin belirtileri azaltılabilmektedir.

Diskalkuli ömür boyu süren bir öğrenme güçlüğüdür. Fakat erken teşhisle kişilerin yaşam kaliteleri artırılabilmektedir. Diskalkuli tanısı koyabilmek için herhangi bir tahlil bulunmamaktadır. Bunun yerine uzmanlar tarafından kişilere matematiksel becerileri ölçmek için diskalkuli testi yapılmaktadır. Bunun sonucunda da tedavi yöntemine karar verilmektedir.

Diskalkuli tedavisinde kullanılan özel eğitim ve destek programlarından bazıları şunlardır:

  • Diskalkulisi olan öğrenciler için okul ortamında özel eğitim planları hazırlanmaktadır. Bu planlara "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP)" denilmektedir.
  • Diskalkulisi olan bireyler için bir diğer seçenek özel eğitim desteğidir. Alanında uzman öğretmenler tarafından birebir veya küçük gruplar halinde matematik alanında eğitimler verilmektedir.
  • Diskalkulisi olan kişiler pek çok eğitsel uygulamalar sayesinde oyunlaştırılmış ortamlarda pratik yapabilmektedirler. Bu da kişilerin sayı kavramını anlaması ve pekiştirmesi için kolaylık sağlamaktadır.
  • Diskalkuli, özellikle öğrencilerde başarızlık hissi ve özgüven eksikliği gibi duygusal problemlere yol açabilmektedir. Bu yüzden akademik desteğin yanında psikolojik destek almak da öğrenme sürecini olumlu etkilemektedir.
  • Diskalkulide aile eğitimi ve desteği de oldukça önemlidir. Bu süreçte ailelerin çocuklara destekleyici bir yaklaşım sergilemesi çocuğun gelişim sürecine olumlu katkı sağlamaktadır. Bu yüzden ailelerin diskalkuli hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Diskalkuli, toplumda fazla bilinmeyen ama bireyin akademik hayatını ve günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür. Sayılarla ilgili problem yaşaması kişinin başarısız ya da isteksiz olduğu anlamına gelmemektedir. Sadece kişinin farklı bir öğrenme yoluna ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu süreçte erken tanı ve kişiye özel eğitim programlarının yapılması diskalkulinin etkilerini azaltabilmektedir.

Ailenin ve eğitimcilerin bilinçli ve destekleyici bir yaklaşım sergilemesi kişinin bu süreci olumlu bir şekilde sürdürmesinde oldukça önemlidir. Bu yüzden kişiyi doğru yöntemlerle hem akademik hem de psikolojik açıdan desteklemek gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman’da elektrik akımına kapılan şahıs ölümden döndüKaraman’da elektrik akımına kapılan şahıs ölümden döndü
Viranşehir’de trafo alev alev yandıViranşehir’de trafo alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
öğrenme güçlüğü Matematik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

5 yaşındaki Aslı Gül koca bir köyü yanmaktan kurtardı! Belediye Başkanı talimat verdi, ödüllendirildi

Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!

Trabzonspor, Galatasaray'ı yıkan futbolcuyu 3 milyon Euro'ya getiriyor!

Bülent Cihantimur doktorluktan geçici men edildi!

Bülent Cihantimur doktorluktan geçici men edildi!

İzmir'deki yangında 'Sabotaj' ihtimali var mı? Vali Elban açıkladı!

İzmir'deki yangında 'Sabotaj' ihtimali var mı? Vali Elban açıkladı!

Marmara yine sallanıyor! Riskli iki ile dikkat çekti: ‘O senaryolara katılmıyorum’

Marmara yine sallanıyor! Riskli iki ile dikkat çekti: ‘O senaryolara katılmıyorum’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.