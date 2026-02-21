HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Diyabakır'da cinayet! 1 kişi yakalandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Diyabakır'da cinayet! 1 kişi yakalandı

Merkez Sur ilçesinin kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde dün 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Ö'ye (29) ait olduğu belirlendi.

YAKALANDI

Olaya ilişkin şüpheli S.A. (44) yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince yürütülen çalışmada, Bismil'e bağlı Köseli Mahallesi'nde bir kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından S.A'nın (44) takip ettiği Kadir Ö'yü aracına binerken silahla öldürdüğü ve cesedi araziye bıraktığı belirlendi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran duyurdu: "Ülke dışına çıkarılmayacak"İran duyurdu: "Ülke dışına çıkarılmayacak"
Van'da trafik kazası: 3 yaralıVan'da trafik kazası: 3 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.