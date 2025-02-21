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Diyabet hastaları dikkat! Ramazan ayı geliyor: Oruç tutmak isteyen hastalara uzmandan uyarılar…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
21.02.2025 16:31
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Ramazan ayı bereketiyle geliyor. Oruç tutmak isteyen hastalar şimdiden hekimlerine başvuruyor. Bir uyarıda diyabet hastalarına geldi. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş, diyabet hastalarının oruç tutma sürecinde dikkate alınması gereken önemli faktörleri ve bu kararı alırken uzman görüşünün önemini vurguladı. Detaylar haberimizde…

Diyabet hastaları dikkat! Ramazan ayı geliyor: Oruç tutmak isteyen hastalara uzmandan uyarılar…

Metabolizma Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Gülçin Cengiz Ecemiş, Ramazan ayında diyabet hastalarının oruç tutup tutamayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.

oruç açmak

Ecemiş, şeker hastalarının oruç tutarken dikkat etmeleri gereken noktaların yalnızca bu temel sağlık parametreleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda oruç tutma sürecinin nasıl yönetileceğinin de önem taşıdığını belirtti.

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“ŞEKER HASTASI ORUÇ TUTMAK İSTİYORSA HEKİM ONAYI ALMALI”

Diyabet hastalarının oruç tutma kararını almadan önce, bir dizi önemli faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Ecemiş, şunları söyledi: "Hastanın yaşı, kaç yıldır şeker hastası olduğu, şekerle ilgili kullandığı ilaçlar, diyabete eşlik eden hastalıklar ve bunlarla ilgili takip sürecinin nasıl olduğu bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Tüm bu parametrelerle hastanın risk derecesi belirlenir. Şeker hastası oruç tutmak istiyorsa mutlaka bu kararı hekiminin onayıyla almalıdır" dedi.

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ORUÇ TUTMAK BU DURUMLARDA SAKINCALI

Oruç tutması tehlikeli olabilecek durumlardan ve bireylerden bahseden Doç. Dr. Ecemiş, "İnsülin kullanan hastaların dışında bazı özel durumları olan kişilere de oruç tutmayı önermiyoruz. İster insülin, ister şeker hapı kullansın şeker kontrolü düzgün gitmeyen hastaların, diyabete eşlik eden nörolojik ve kardiyovasküler olay geçirmiş ve bunlarla ilgili tedavi alan, böbrekle ilgili sorunları olan veya şeker hastalığına bağlı nörolojik problemleri olan hastaların oruç tutmasını istemiyoruz" şeklinde konuştu.

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“KENDİ BAŞINIZA HAREKET ETMEYİN”

Kişinin, oruç tutup tutmama kararını doktoru eşliğinde almasını öneren Doç. Dr. Ecemiş, "Şeker hastası oruç tutmak istiyorsa mutlaka bu kararı hekiminin onayıyla almalıdır. Hasta, hekimi ile bu konuyu özel olarak görüşmeli, şeker takipleri düzgünse, hastanın kullandığı şeker ilaçları uzun etkili değilse uygun bir diyet planlaması ile oruç tutmayı denemelidir. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken, yakın kan şekeri ölçüm takipleriyle bu sürecin kontrollü yönetilmesi gerektiğidir. Hekiminize danışmadan lütfen kendi başınıza hareket etmeyin" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oruç diyabet ramazan ayı
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