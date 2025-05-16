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Diyadin’de 19 Mayıs coşkusu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde 19 Mayıs coşkusu gençler bilek güreşi, satranç ve geleneksel oyunlarda buluştu

Diyadin’de 19 Mayıs coşkusu

Diyadin Caddesi’nde düzenlenen etkinliklere Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Diyadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemalettin Koran, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikler kapsamında gençler, bilek güreşi, satranç, voleybol ve geleneksel sokak oyunlarında hünerlerini sergiledi. Bilek güreşinde genç sporcuların kıyasıya mücadelesi izleyicilerden büyük alkış aldı. zeka ön plandaydı. Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali , gençlerin milli ve manevi değerlere sahip çıkmasının önemine değinerek, "Bu özel gün vesilesiyle gençlerimizin enerjisini spor ve kültürel etkinliklerle buluşturmak büyük bir mutluluk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olan gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.
Gün boyu süren etkinlikler, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar yüz boyama stantlarında eğlenirken, gençler müzik eşliğinde dans edip halay çekti. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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