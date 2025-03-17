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Diyadin'de tarla sürme çalışmaları başladı.

17.03.2025 10:30
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tarla sürme çalışmaları başladı.

Diyadin'de tarla sürme çalışmaları başladı.

Diyadin ilçesinde yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan yöre halkı, sabahın erken saatlerinde, tam olarak 07.00'de mesailerine başlayarak tarlarını işlemeye koyuluyor.

Güneşin ilk ışıklarıyla beraber traktörlerle tarlalarını sürerken, diğer yandan arazi üzerindeki taşlar tek tek toplanarak toprağın daha verimli bir hale getirilmesi sağlanıyor.
Bu sayede hem toprak işleme süreci hızlanıyor hem de gelecekteki mahsul için daha uygun bir zemin hazırlanmış oluyor. Çiftçiler, büyük bir emekle verdikleri bu uğraş sayesinde hem ailelerini geçindiriyor hem de bölge ekonomisine katkıda bulunuyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Diyadin
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